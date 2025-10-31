Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Футболист АПЛ потерял ногу после аварии. Страшная трагедия
31 октября 2025, 22:52 | Обновлено 31 октября 2025, 23:46
ФОТО. Футболист АПЛ потерял ногу после аварии. Страшная трагедия

Джордан Чидози восстанавливается после ампутации и возвращается к жизни

ФОТО. Футболист АПЛ потерял ногу после аварии. Страшная трагедия
Instagram. Джордан Чидози

45-летняя Анна Богусевич обвинена в опасном и пьяном вождении, повлекшем тяжкие травмы бывшего футболиста Джордана Чидози – сына легенды «Тоттенхэма» Джона Чидози.

31-летний Джордан остановился на обочине трассы M27, чтобы проверить колесо, когда его сбил автомобиль. После аварии он впал в кому, а врачи ампутировали ему ногу.

Слушание по делу назначено на 1 декабря в Саутгемптонском суде.

Чидози, ранее выступавший за «Борнмут» и «Кембридж Юнайтед», сейчас восстанавливается после операций и учится ходить с протезом.

«Нужно оставаться позитивным и двигаться дальше», – сказал он.

Его отец, Джон Чидози, играл за «Тоттенхэм» и сборную Нигерии.

Максим Лапченко Источник: The Sun
