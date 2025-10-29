Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 23:09 | Обновлено 29 октября 2025, 23:15
ПИХАЛЕНОК: «Неудачный первый тайм. Шахтер мог нам забить 3–4 мяча»

Хавбек Динамо рассказал о победном поединке 1/8 финала Кубка Украины

ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал волевую домашнюю победу над донецким «Шахтером» со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка Украины:

– После матча чувствую усталость, мы отдали очень много эмоций. Провели два очень непростых поединка за три дня. Что касается сегодняшней игры, первый тайм нам не удался, «Шахтер» имел очень много моментов, мог забивать 3–4 мяча и закрывать игру. К счастью, Руслан Нещерет сыграл очень здорово в этих эпизодах, выручил. После того как в начале второго тайма «Шахтер» забил мяч, мы перевернули игру и контролировали ее. Это стало переломным моментом.

– Почему, по вашему мнению, первый тайм получился таким неудачным? Что сказал тренер в перерыве, чтобы изменить ситуацию?

– Это футбол, не может быть всегда все хорошо. Во второй половине встречи немного изменили схему. В целом, разговор в перерыве был спокойным, конструктивным, без крика. Да, мы сначала пропустили, но в целом во втором тайме сыграли намного лучше – создали достаточно моментов, забили два мяча и победили.

– Повлиял ли быстро пропущенный мяч на дальнейшие события на поле? Может быть, по-спортивному вас разозлил?

– Если честно, да (улыбается). После того как мы пропустили, начали играть совсем по-другому. Будем детально разбирать этот матч, потому что в воскресенье снова поединок с «Шахтером» уже в чемпионате, в нем нужно начинать так играть с первых минут, а не с 55-й.

– Во втором тайме команда провела хороший отрезок, проявила характер, забила два мяча и добилась волевой победы. Где взяли силы на это?

– Если мы можем концовку поединка выдержать и поддерживать хороший темп, значит, мы физически хорошо готовы.

– «Динамо» в последнее время стало чаще забивать после стандартных положений – два мяча в прошлом матче с «Кривбассом», еще один – сегодня. Радует ли вас этот факт?

– Конечно, радует, потому что мы на тренировках уделяем очень много внимания стандартным положениям как в атаке, так и в обороне.

– Уже думали о матче с «Шахтером» в воскресенье?

– Дайте немного выдохнуть после сегодняшней игры, а уже с завтрашнего дня будем готовиться к следующей встрече.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Александр Пихаленок
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
