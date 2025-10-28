Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 октября 2025, 03:22 | Обновлено 28 октября 2025, 03:37
ФОТО. Жена Лунина впечатлила своей красотой на Эль Класико

Анастасия Лунина была на высооте...

Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина, супруга вратаря «Реала» Андрея Лунина, появилась на трибунах «Сантьяго Бернабеу» во время Эль Класико и сразу привлекла внимание фанатов.

На фото Анастасия позирует в белом топе с асимметричным вырезом, темно-синих джинсах с пуговицами и стильной кремовой кепке «Ruslan Baginskiy» — культового украинского бренда, который носят мировые знаменитости. Именно этот аксессуар стал главным акцентом ее образа.

Публикация в Instagram быстро собрала сотни комментариев: «О боже», «Какой матч! Ты такая красивая», «Наша красавица!», «Бернабеу засветился от твоей красоты!», «Наша прекрасная Лунина!».

Фанаты «Реала» назвали Анастасию настоящим украшением трибун, а некоторые пошутили, что именно она принесла удачу команде Хаби Алонсо в большом матче против «Барселоны».

