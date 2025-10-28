ФОТО. Жена Лунина впечатлила своей красотой на Эль Класико

Анастасия Лунина, супруга вратаря «Реала» Андрея Лунина, появилась на трибунах «Сантьяго Бернабеу» во время Эль Класико и сразу привлекла внимание фанатов.

На фото Анастасия позирует в белом топе с асимметричным вырезом, темно-синих джинсах с пуговицами и стильной кремовой кепке «Ruslan Baginskiy» — культового украинского бренда, который носят мировые знаменитости. Именно этот аксессуар стал главным акцентом ее образа.

Публикация в Instagram быстро собрала сотни комментариев: «О боже», «Какой матч! Ты такая красивая», «Наша красавица!», «Бернабеу засветился от твоей красоты!», «Наша прекрасная Лунина!».

Фанаты «Реала» назвали Анастасию настоящим украшением трибун, а некоторые пошутили, что именно она принесла удачу команде Хаби Алонсо в большом матче против «Барселоны».