  4. Сергей ПАЛКИН: «У нас очень хорошая синергия с Ардой Тураном»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 20:58 | Обновлено 27 октября 2025, 21:14
Сергей ПАЛКИН: «У нас очень хорошая синергия с Ардой Тураном»

Гендиректор Шахтера рассказал о работе с турецким специалистом

ФК Шахтер. Арда Туран

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о работе с главным тренером команды Ардой Тураном:

«У нас очень хорошая синергия, очень хорошее понимание между менеджментом, игроками, тренерским штабом.

Поэтому сейчас ни у кого нет никаких вопросов или, например, желания что-либо менять.

Когда мы общаемся с футболистами и спрашиваем о причинах, все говорят об Арде, говорят, что очень хороший тренер.

Все что он делает – он делает правильно. Ошибки, которые он показывает футболистам, они принимают и принимают».

Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Арда Туран
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
