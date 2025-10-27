Украина. Премьер лига27 октября 2025, 20:58 | Обновлено 27 октября 2025, 21:14
186
0
Сергей ПАЛКИН: «У нас очень хорошая синергия с Ардой Тураном»
Гендиректор Шахтера рассказал о работе с турецким специалистом
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о работе с главным тренером команды Ардой Тураном:
«У нас очень хорошая синергия, очень хорошее понимание между менеджментом, игроками, тренерским штабом.
Поэтому сейчас ни у кого нет никаких вопросов или, например, желания что-либо менять.
Когда мы общаемся с футболистами и спрашиваем о причинах, все говорят об Арде, говорят, что очень хороший тренер.
Все что он делает – он делает правильно. Ошибки, которые он показывает футболистам, они принимают и принимают».
