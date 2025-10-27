Сергей ПАЛКИН: «У нас очень хорошая синергия с Ардой Тураном»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о работе с главным тренером команды Ардой Тураном:

«У нас очень хорошая синергия, очень хорошее понимание между менеджментом, игроками, тренерским штабом.

Поэтому сейчас ни у кого нет никаких вопросов или, например, желания что-либо менять.

Когда мы общаемся с футболистами и спрашиваем о причинах, все говорят об Арде, говорят, что очень хороший тренер.

Все что он делает – он делает правильно. Ошибки, которые он показывает футболистам, они принимают и принимают».