Лучшие новички АПЛ: у Сандерленда за 9 игр – 17 очков. У кого было больше?
Какая команда, поднявшаяся из Чемпионшипа, имела лучший в истории старт?
Сандерленд вошел в число лучших команд в истории АПЛ, которые повысились из Чемпионшипа, по количеству очков после 9 стартовых туров сезона.
В матче 9-го тура Сандерленд в Лондоне победил Челси со счётом 2:1.
Эта победа позволила гостям набрать 17 очков и выйти на 2 место в АПЛ.
Напомним, что Сандерленд в прошлом сезоне повысился из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.
В истории АПЛ было лишь несколько команд, повысившихся с Чемпионшипа, набиравших большее количество очков после стартовых 9 туров.
Рекордсменом продолжает быть Ноттингем Форест, который в сезоне 1994/95 имел в своем активе 21 набранное очко за аналогичный период чемпионата.
Команды АПЛ, которые повысились из Чемпионшипа, с наибольшим количеством очков после 9-ти стартовых матчей сезона
- 21 – Ноттингем Форест(94/95)
- 20 – Халл Сити (08/09)
- 19 – Уиган (05/06)
- 18 – Блэкберн Роверс (92/93)
- 18 – Мидлсбро (95/96)
- 17 – Сандерленд (99/00)
- 17 – Сандерленд (25/26)
