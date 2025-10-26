Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лучшие новички АПЛ: у Сандерленда за 9 игр – 17 очков. У кого было больше?
Англия
26 октября 2025, 14:52
Какая команда, поднявшаяся из Чемпионшипа, имела лучший в истории старт?

Лучшие новички АПЛ: у Сандерленда за 9 игр – 17 очков. У кого было больше?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сандерленд вошел в число лучших команд в истории АПЛ, которые повысились из Чемпионшипа, по количеству очков после 9 стартовых туров сезона.

В матче 9-го тура Сандерленд в Лондоне победил Челси со счётом 2:1.

Эта победа позволила гостям набрать 17 очков и выйти на 2 место в АПЛ.

Напомним, что Сандерленд в прошлом сезоне повысился из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.

В истории АПЛ было лишь несколько команд, повысившихся с Чемпионшипа, набиравших большее количество очков после стартовых 9 туров.

Рекордсменом продолжает быть Ноттингем Форест, который в сезоне 1994/95 имел в своем активе 21 набранное очко за аналогичный период чемпионата.

Команды АПЛ, которые повысились из Чемпионшипа, с наибольшим количеством очков после 9-ти стартовых матчей сезона

  • 21 – Ноттингем Форест(94/95)
  • 20 – Халл Сити (08/09)
  • 19 – Уиган (05/06)
  • 18 – Блэкберн Роверс (92/93)
  • 18 – Мидлсбро (95/96)
  • 17 – Сандерленд (99/00)
  • 17 – Сандерленд (25/26)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сандерленд статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
