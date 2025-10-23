Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом

Нидерландский футбольный клуб «Утрехт» подал жалобу в УЕФА на «Лион».

В матче первого тура Лиги Европы «Олимпик» выпустил на поле Рашида Геззаля, который не имел права играть. Поэтому «Утрехт» уже официально выразил возражение.

Геззаль вышел на замену на 65 минуте матча и отдал результативную передачу на Таннера Тессмана, который забил единственный гол во встрече.

Теперь это поражение может быть аннулировано, поскольку Геззаль не был внесен в заявку «Лиона» для участия в Лиге Европы.

УЕФА уже дисквалифицировала Геззаля от участия в матчах Лиги Европы. Также организация начала расследование, которое может привести к признанию победы «Лиона» недействительной. В таком случае «Утрехту» будет засчитана техническая победа.