Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом
Лига Европы
23 октября 2025, 18:27 |
252
0

Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом

Французы выпустили на поле игрока, которого не включили в заявку на турнир

23 октября 2025, 18:27 |
252
0
Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский футбольный клуб «Утрехт» подал жалобу в УЕФА на «Лион».

В матче первого тура Лиги Европы «Олимпик» выпустил на поле Рашида Геззаля, который не имел права играть. Поэтому «Утрехт» уже официально выразил возражение.

Геззаль вышел на замену на 65 минуте матча и отдал результативную передачу на Таннера Тессмана, который забил единственный гол во встрече.

Теперь это поражение может быть аннулировано, поскольку Геззаль не был внесен в заявку «Лиона» для участия в Лиге Европы.

УЕФА уже дисквалифицировала Геззаля от участия в матчах Лиги Европы. Также организация начала расследование, которое может привести к признанию победы «Лиона» недействительной. В таком случае «Утрехту» будет засчитана техническая победа.

По теме:
Фенербахче – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы. 3-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Третий тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Утрехт Лион Лига Европы техническое поражение УЕФА
Иван Чирко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23 октября 2025, 08:14 7
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23 октября 2025, 18:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23.10.2025, 08:45
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22.10.2025, 20:09
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Шахтер – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.10.2025, 11:45
Шахтер – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 4
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем