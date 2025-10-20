Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деку рассказал о трансферных планах Барселоны зимой
Испания
20 октября 2025, 10:24 |
269
2

Деку рассказал о трансферных планах Барселоны зимой

Каталонцы не собираются активничать в трансферное окно

20 октября 2025, 10:24 |
269
2 Comments
Деку рассказал о трансферных планах Барселоны зимой
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал трансферные планы каталонского клуба грядущей зимой. По его словам, «сине-гранатовые» практически полностью укомплектовались в летнее транферное окно.

«Мы сделали все, что хотели и могли в летнее окно. У нас много игроков, которых мы собираемся вернуть (из лазарета – Прим.ред.). Подписание контрактов в январское трансферное окно не входит в наши планы», – передает слова спортивного директора Cadena Ser.

В настоящее время команда Ханси Флика идет на второй строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе каталонцев 22 набранных балла. Лидер таблицы мадридский «Реал» имеет 24 очка. В матче 9-го тура национального чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счетом 2:1.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
350 миллионов евро. Реал может совершить два супертрансфера
Деку трансферы Ла Лиги Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
Футбол | 20 октября 2025, 10:50 2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции

Грэм Поттер возглавил шведскую национальную команду

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 5
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Футбол | 20.10.2025, 09:59
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Барсі потрібно шукати форварда на заміну Левандовськи. Але мабуть відкладають на літо
Ответить
0
Денис Брегін
Найкращий трансфер зими буде витягнути 28-річного мароканця з під чергової шаболди😁
Ответить
0
Популярные новости
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 24
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 17
Футбол
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем