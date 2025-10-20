Деку рассказал о трансферных планах Барселоны зимой

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал трансферные планы каталонского клуба грядущей зимой. По его словам, «сине-гранатовые» практически полностью укомплектовались в летнее транферное окно.

«Мы сделали все, что хотели и могли в летнее окно. У нас много игроков, которых мы собираемся вернуть (из лазарета – Прим.ред.). Подписание контрактов в январское трансферное окно не входит в наши планы», – передает слова спортивного директора Cadena Ser.

В настоящее время команда Ханси Флика идет на второй строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе каталонцев 22 набранных балла. Лидер таблицы мадридский «Реал» имеет 24 очка. В матче 9-го тура национального чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счетом 2:1.