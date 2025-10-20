Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: клуб УПЛ потерял возможность бронировать игроков от мобилизации
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 23:50 | Обновлено 20 октября 2025, 23:53
Источник: клуб УПЛ потерял возможность бронировать игроков от мобилизации

У «Кудровки» возникли проблемы

ФК Кудровка

У новичка Украинской премьер-лиги «Кудровки» возникли проблемы.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «Кудровке» было отказано в предоставлении статуса объекта критической инфраструктуры. Тем самым клуб из Черниговской области потерял право бронировать своих работников и футболистов от мобилизации в Украине.

Сейчас «Кудровка» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе десять очков за восемь матчей.

Ранее появилась информация, что у представителя Украинской премьер-лиги «Кудровки» возник конфликт со своим нападающим. Дело может дойти даже до суда.

чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Кудровка мобилизация Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Источник: Игорь Бурбас
