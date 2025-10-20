Источник: клуб УПЛ потерял возможность бронировать игроков от мобилизации
У «Кудровки» возникли проблемы
У новичка Украинской премьер-лиги «Кудровки» возникли проблемы.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «Кудровке» было отказано в предоставлении статуса объекта критической инфраструктуры. Тем самым клуб из Черниговской области потерял право бронировать своих работников и футболистов от мобилизации в Украине.
Сейчас «Кудровка» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе десять очков за восемь матчей.
Ранее появилась информация, что у представителя Украинской премьер-лиги «Кудровки» возник конфликт со своим нападающим. Дело может дойти даже до суда.
