В Эпицентре отреагировали на возможную отставку Нагорняка: «Встреча была»

Вице-президент Эпицентра Александр Касян отреагировал на информацию о возможном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Нагорняком.

– Это обман, сразу говорю. Руководство никогда не ставило ультиматум не тренеру, ни тренерскому штабу.

– А сама встреча между сторонами была во время паузы на матче сборных?

- Была встреча с командой и тренерским штабом, в том числе, и она была дружественной. Ходили вместе в церковь, пообщались. Но не выставляли друг другу ультиматумы. Если руководство выставит когда-нибудь такой ультиматум, это будет сказано для всех. А пока это все клевета. Откуда эта информация, я не знаю.

– Как в целом прокомментируете старт команды в сезоне?

– Игра есть, ребята стараются. Да, есть ошибки, мы люди – все могут ошибаться. Мы новички в Премьер-лиге, нам нужно стараться, чтобы нас уважали другие клубы, судьи, к которым есть вопросы.

А вообще довольны и игрой ребят, и тем, как тренерский штаб управляет процессом. Будь какие-то недоразумения, это бы сразу разошлось. Поэтому это просто вброс, – сказал Касян.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 зачетных пункта после 8 сыгранных матчей.