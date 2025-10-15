Эксперты назвали 10 худших трансферов лета

Журналисты Sports Illustrated назвали переход немецкого полузащитника Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» самым худшим трансфером клубов Английский Премьер-лиги (АПЛ) этим летом.

В 10 матчах на клубном уровне (национальный чемпионат, Суперкубок Англии и Лига чемпионов УЕФА) вингер отметился лишь одной результативной передачей, а также заработал 2 желтые карточки.

Рейтинг спортивных экспертов выглядит следующим образом:

Вирц – из «Байера» в «Ливерпуль»; Милош Керкез – из «Борнмута» в «Ливерпуль» (нет результативных действий); Джейми Гиттенс – из «Боруссии Д» в «Челси» (нет результативных действий); Йоан Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл» (нет результативных действий); Александер Исак – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (1 гол и 1 результативная передача); Джеймс Траффорд – из «Бернли» в «Манчестер Сити» (4 пропущенных мяча в таком же количестве матчей); Жан-Клер Тодибо – из «Ниццы» в «Вест Хэм» (нет результативных действий); Мадс Хермансен – из «Лидса» в «Вест Хэм» (11 пропущенных мячей в четырех матчах); Энтони Эланга – из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл» (нет результативных действий); Тьерно Барри – из «Вильярреала» в «Эвертон» (нет результативных действий);

Ранее The Athletic опросил известных агентов, которые высказали мнение о лучших трансферах летнего окна 2025 года. По мнению экспертов, самым удачным выглядит трансфер итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».