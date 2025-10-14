Де Фрутос и другие экзотические фрукты. 10 ноунеймов в заявках топ-сборных

На предыдущем крупном турнире сборных, Евро-2024, победный гол в финале забил Оярсабаль – футболист всего лишь «Реал Сосьедада». Ничего не имею против этой команды. Она в топ-1% лучших в мире. Но в финале одного из главных турниров ожидаешь голов от футболистов, которые имеют контракты с элитными клубами, типа «Реала», «Барселоны», «Баварии» или «Ман Сити». Поэтому голевые действия, например, Беллингема, Палмера и Ямаля в тот день не удивляют, а вот Оярсабаля – даже очень. Но это лишнее напоминание, что в футболе в один конкретный вечер может зажечь любой и что лучшие не всегда выступают за клубы-претенденты на победу в ЛЧ. Иногда результат делают те, кого не принято считать звездами. Иногда именно их вклад – самый большой.

Сегодняшний текст – о футболистах, которые не являются звездами своих топовых национальных сборных. Когда смотришь на состав коллектива, то думаешь: а как ОН-то сюда попал? По сравнению со своими партнерами эти игроки – ноунеймы для зрителя, который привык смотреть только лучшие матчи лучших турниров. Сегодня рассматриваем октябрьские заявки только топ-сборных Европы, чтобы материал не вырос до непристойных размеров. 1 национальная команда – 1 случай «а кто это?». Если трудно выбрать, отдаю предпочтение старшему: у младшего больше шансов успеть поиграть в топ-клубе.

Хорхе де Фрутос (Испания, «Райо Вальекано», 28 лет)

Когда-то футболист мадридского «Реала», которому так и не суждено было ни разу выйти в форме команды на матч Ла Лиги. Фланговый нападающий, лучший показатель которого по голам за год в чемпионате – 10, с 2019 – только 6. Впрочем, в своей сборной он точно не за красивые глаза: в прошлом сезоне дотянул «Райо» до топ-8 таблицы Ла Лиги и вывел претендента на вылет в еврокубки, оформив 6+3 в чемпионате за сезон. Кстати, сейчас «Вальекано» во второй половине таблицы, а Хорхе стал играть только лучше: имеет 2+1, так что в таком темпе превзойдет свой предыдущий показатель голевых действий в полтора раза. Поэтому закономерно, что и за сборную Испании дебютировал только в сентябре этого года. Сейчас имеет ненулевые шансы вылететь вместе с «Райо» в Сегунду – и поехать на мундиаль. Было бы эффектно.

Педро Гонсалвеш (Португалия, «Спортинг», 27 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

За характеристику «ноунейм» в отношении Гонсалвеша любой фанат чемпиона Португалии плюнул бы мне в лицо. Действительно, для «Спортинга» Педро – один из лучших. Дважды подряд был одним из ключевых футболистов команды в чемпионских сезонах, а после ухода Дьокереша стал, пожалуй, ее главной звездой. Но кто его партнеры в сборной? Роналду, который выигрывал Золотые мячи. Рамуш, который только-только кубок ЛЧ над головой поднял. Футболисты «Челси», «Милана», «Ман Юнайтед» и «Ман Сити». На таком фоне достижения Педро уже не кажутся такими большими. Зритель узнает без фамилии на футболке даже Леау и Феликса, а его – нет. Это и неудивительно: голевых действий за сборную Гонсалвеш пока, к сожалению, не имеет вообще.

Ханс Николусси (Италия, «Фиорентина», 25 лет)

Забегая вперед, скажу: это самый молодой футболист этой подборки. Причем с запасом даже в пару лет. Пытался выбирать тех, кто еще не успел добраться до вершины Олимпа до 27 лет, но здесь готов сделать исключение. 25 – возраст, когда нормально играть в основе топ-команды. А Николусси только-только меняет «Венецию» на «Фиорентину». Здесь провел пока 4 матча в Серии А – и ни разу не заработал даже оценки 7 от Whoscored. Даже в день, когда оформил голевое действие. За свою пока недолгую карьеру Ханс успел получить 2 шанса в «Ювентусе» – в обоих случаях после этого следовало существенное понижение. Играл за все молодежные команды Италии, но старшую из них перерос уже как 4 года. Теперь вызван во взрослую. Пока без минут на поле.

Кристиан Якич (Хорватия, «Аугсбург», 28 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Хорватии на грани между статусом топ-сборной и крепкого середняка, но 2 последних ЧМ провела на топ-уровне, поэтому своего представителя в нашей подборке все-таки будет иметь. Мой кандидат – Якич из «Аугсбурга». Пожалуй, даже не каждый регулярный зритель Бундеслиги такого знает. Оценки от flashscore в 4 крайних матчах за клуб: 6.4, 6.4, 6.4 и 6.3. Почему же вызван в национальную команду? Ответил своей игрой против Чехии (0:0), в которой помог сохранить ворота на замке и заработал балл 7.5. А в сентябре еще и Черногории забил. Тем не менее: уже 28, а пик карьеры – пожалуй, «Айнтрахт». В ЛЧ за всю карьеру не отыграл и 20 матчей. В партнерах Модрич, Гвардиол, Сучич – футболисты команд, которые борются за титулы. На фоне этих фамилий Якич – импостер.

Финн Дамен (Германия, «Аугсбург», 27 лет)

Да, снова «Аугсбург». Еще недавно Германия имела на воротах Нойера, на скамейке – Тер Стегена и Траппа. Но первый завершил карьеру в национальной команде, второй получил тяжелую травму, а третий просто постарел. И вот уже Нагельсманн вынужден подходить креативно к выбору первого номера сборной. И если Атуболу и Нюбеля мы еще видим в еврокубках, то Дамен для фаната, который не смотрит нетоповые матчи Бундеслиги, является абсолютно загадочным персонажем. Еще не старый, но уже 27 лет, а даже «желтые» газеты не сватают в топ-команды. Только в прошлом сезоне впервые смог завершить сезон с показателем в 70+% сейвов в чемпионате. До 2023 года был глубоко запасным и не имел практики как таковой. В ЛЧ, ЛЕ и ЛК провел суммарно 0 матчей. А вот на ЧМ может поехать. Такова жизнь.

Жан-Филип Матета (Франция, «Кристал Пэлас», 28 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, самым сложным было определить «ноунейма» во французской команде: здесь почти все звезды. Все успели засветиться либо на уровне сборной, либо на клубном. Меньше всех – Жан-Филип. Сильный ли он футболист? Безусловно. Но не всегда. Крайне нестабильный и довольно травматичный. Может «молчать» неделями подряд, а может стабильно отличаться голом за тур на отрезке в целый месяц. В 5 из 7 последних сезонов не сыграл в чемпионате 30+ матчей, даже в лучшие часто покидал поле в середине второго тайма из-за усталости. За взрослую сборную отличился только один раз, в новом сезоне за «Пелас» тратит в среднем по 3 поединка/мяч и имеет посредственную реализацию. Но единственный в составе национальной команды может... А что вообще может? Как сюда затесался? Единственный гол за сборную забил в матче, в котором не смогли принять участие из-за травм Мбаппе и Тюрам.

Дэн Берн (Англия, «Ньюкасл», 33 года)

А вот и самый старший футболист подборки. Берн – символ «Ньюкасла». Имеет рост чуть более 2 метров, а часто выходит играть на левом фланге защиты. Потому что, в отличие от многих сильных команд, «Ньюкасл» не нуждается в реактивном фланговом защитнике. Для него главное – надежность. Дэн ее дает, но это все. Поэтому в 33 года до сих пор не играл за гранд. В ЛЧ дебютировал уже после 30 лет, имеет там только 6 матчей за всю жизнь. Важен для «Ньюкасла», но, если бы все были здоровы, не играл бы: в центре пара Ботман и Шер выглядит более интересной, Ливраменто и Триппьер гораздо полезнее на мяче, когда в форме. А здесь приезжает в сборную-фаворитку ЧМ. Может, начнет голевую атаку, которую завершит ударом Кейн, Палмер или Сака — мировые звезды. Берн — крутой дядька, но играет рядом с футболистами эпохи.

Йерди Схаутен (Нидерланды, «ПСВ», 28 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

Вы скажете, что в сборной Нидерландов хватает футболистов без статуса суперзвезды. Согласен. Но все же есть нюанс: здесь сильно нарушен баланс между линиями. Впереди Вегхорст и Депай, которые «уехали с ярмарки», и Гакпо, который считается самым слабым в атаке «Ливерпуля». Позади – кроме того же Ван Дейка, Тимбер, Фримпонг, Дюмфрис – пожалуй, 3 из 10 лучших правых защитников/вингбеков мира. Но нас интересует центр поля, где есть Рейндерс, Де Йонг, Гравенберх, если треугольник более атакующий – Копмейнерс, Симонс, Клюйверт. И среди них – Схаутен. Один из лидеров «ПСВ», но его упомянутые партнеры – лидеры топ-клубов. Этот в топ-лиге только за «Болонью» успел поиграть, причем еще до Мотты и финиша в зоне ЛЧ. Один из самых звездных центров поля мира имеет вообще не звездного футболиста. Бывает и так.

Шарль Ванхут (Бельгия, «Ницца», 27 лет)

Снова опорник или полузащитник оборонительного плана. До этого такими в нашей подборке уже были Николусси, Якич и Схаутен. Вот еще пополнение. Пожалуй, оно и логично: когда сборная звезд уже собрана, тренеры национальных команд добавляют в заявку не звездного, но трудолюбивого волнореза. У нас однажды Ребров по тому же принципу вызвал Калюжного, например. Ванхут – цепной пес «Ниццы». Начиная с сезона 22/23, в чемпионатах Франции и Бельгии забил суммарно 3 гола, зато получил 27 желтых карточек. На футболистов такого типажа сейчас нет большого спроса, поэтому неудивительно, что этот в 27 лет имеет только 2 матча в ЛЧ, причем в основном раунде – ни одного. За сборную сыграл только 6 минут. Рядом – Онана, Витцель, Де Брюйне и Де Кетеларе. По сравнению с их карьерами путь Шарля в футболе – обзорный.

Андрес Дрейер (Дания, «Сан-Диего», 27 лет)

Getty Images/Global Images Ukraine

В нашем топе нет слабых футболистов: такие вообще в лучшие сборные мира не вызываются. И Дрейер как никто другой хорошо это доказывает: в текущем чемпионате МЛС имеет больше голевых действий, чем сыгранных матчей. 17+17 в 33 турах... Фантастика. Но ведь в МЛС. Ему только 27, а он уже уехал отдыхать от футбола. И неудивительно, ведь его пик карьеры в Европе – «Андерлехт». Успел побывать в «Брайтоне», но играл только за дубль. Прошел все предтоповые лиги – нидерландскую, бельгийскую и датскую – и все равно не смог «продать» себя в топ-клуб. Регулярно квалифицировался в еврокубки, но не заходил далеко. Зато в сборной может играть рядом с крутыми Эриксеном, Шмейхелем, Биретом, Хейбьергом – звездами прошлого, настоящего и будущего. На днях оформил дубль, выйдя на замену. Топчик. Но для 99% болельщиков – ноунейм.