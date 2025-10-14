Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины
Георгий Судаков прервал свою 24-матчевую «официальную» серию
Николай Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа. Последний раз Николай пропускал «официоз» 8 июня 2022 года, когда наша национальная дружина обыграла в Дублине Ирландию со счетом 1:0 в Лиге наций.
А вот Георгий Судаков, не попав из-за травмы в заявку на матч с Азербайджаном, впервые за время выступления за главную команду страны не сыграл на высшем уровне и прервал свою «официальную» серию из 24-х встреч подряд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество официальных матчей подряд за сборную Украины
|
Серия
|
Игрок
|
Период
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
50
|
Андрей ПЯТОВ
|
05.09.2009
|
Андорра (д)
|
5:0
|
16.10.2018
|
Чехия (д)
|
1:0
|
50
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
Андорра (д)
|
5:0
|
16.10.2018
|
Чехия (д)
|
1:0
|
36
|
Александр ГОЛОВКО
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
33
|
Сергей РЕБРОВ
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
05.09.2001
|
Армения (д)
|
3:0
|
33
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
09.02.2005
|
Албания (г)
|
2:0
|
10.10.2009
|
Англия (д)
|
1:0
|
33
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
09.10.2014
|
Беларусь (г)
|
2:0
|
10.06.2019
|
Люксембург (д)
|
1:0
|
30*
|
Николай МАТВИЕНКО
|
11.06.2022
|
Армения (д)
|
3:0
|
13.10.2025
|
|
|
26
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
11.06.2003
|
Греция (г)
|
0:1
|
13.10.2007
|
Шотландия (г)
|
1:3
|
25
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
15.11.1997
|
Хорватия (д)
|
1:1
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
24
|
Владислав ВАЩУК
|
05.09.1998
|
Россия (д)
|
3:2
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
24
|
Георгий СУДАКОВ
|
26.03.2023
|
Англия (г)
|
0:2
|
10.10.2025
|
Исландия (г)
|
5:3
|
24*
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
16.06.2023
|
Сев. Македония (г)
|
3:0
|
13.10.2025
|
|
* серия не закончена.
