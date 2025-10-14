Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины
14 октября 2025, 12:00
Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины

Георгий Судаков прервал свою 24-матчевую «официальную» серию

14 октября 2025, 12:00
Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины
УАФ. Николай Матвиенко (слева)

Николай Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа. Последний раз Николай пропускал «официоз» 8 июня 2022 года, когда наша национальная дружина обыграла в Дублине Ирландию со счетом 1:0 в Лиге наций.

А вот Георгий Судаков, не попав из-за травмы в заявку на матч с Азербайджаном, впервые за время выступления за главную команду страны не сыграл на высшем уровне и прервал свою «официальную» серию из 24-х встреч подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество официальных матчей подряд за сборную Украины

Серия

Игрок

Период

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

50

Андрей ПЯТОВ

05.09.2009

Андорра (д)

5:0

16.10.2018

Чехия (д)

1:0

50

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

Андорра (д)

5:0

16.10.2018

Чехия (д)

1:0

36

Александр ГОЛОВКО

31.08.1996

Сев. Ирландия (г)

1:0

14.11.2001

Германия (г)

1:4

33

Сергей РЕБРОВ

31.08.1996

Сев. Ирландия (г)

1:0

05.09.2001

Армения (д)

3:0

33

Анатолий ТИМОЩУК

09.02.2005

Албания (г)

2:0

10.10.2009

Англия (д)

1:0

33

Евгений КОНОПЛЯНКА

09.10.2014

Беларусь (г)

2:0

10.06.2019

Люксембург (д)

1:0

30*

Николай МАТВИЕНКО

11.06.2022

Армения (д)

3:0

13.10.2025

26

Александр ШОВКОВСКИЙ

11.06.2003

Греция (г)

0:1

13.10.2007

Шотландия (г)

1:3

25

Андрей ШЕВЧЕНКО

15.11.1997

Хорватия (д)

1:1

14.11.2001

Германия (г)

1:4

24

Владислав ВАЩУК

05.09.1998

Россия (д)

3:2

14.11.2001

Германия (г)

1:4

24

Георгий СУДАКОВ

26.03.2023

Англия (г)

0:2

10.10.2025

Исландия (г)

5:3

24*

Илья ЗАБАРНЫЙ

16.06.2023

Сев. Македония (г)

3:0

13.10.2025

* серия не закончена.

