Николай Матвиенко провел 30-й подряд официальный матч за сборную Украины. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа. Последний раз Николай пропускал «официоз» 8 июня 2022 года, когда наша национальная дружина обыграла в Дублине Ирландию со счетом 1:0 в Лиге наций.

А вот Георгий Судаков, не попав из-за травмы в заявку на матч с Азербайджаном, впервые за время выступления за главную команду страны не сыграл на высшем уровне и прервал свою «официальную» серию из 24-х встреч подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество официальных матчей подряд за сборную Украины

Серия Игрок Период Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 50 Андрей ПЯТОВ 05.09.2009 Андорра (д) 5:0 16.10.2018 Чехия (д) 1:0 50 Андрей ЯРМОЛЕНКО 05.09.2009 Андорра (д) 5:0 16.10.2018 Чехия (д) 1:0 36 Александр ГОЛОВКО 31.08.1996 Сев. Ирландия (г) 1:0 14.11.2001 Германия (г) 1:4 33 Сергей РЕБРОВ 31.08.1996 Сев. Ирландия (г) 1:0 05.09.2001 Армения (д) 3:0 33 Анатолий ТИМОЩУК 09.02.2005 Албания (г) 2:0 10.10.2009 Англия (д) 1:0 33 Евгений КОНОПЛЯНКА 09.10.2014 Беларусь (г) 2:0 10.06.2019 Люксембург (д) 1:0 30* Николай МАТВИЕНКО 11.06.2022 Армения (д) 3:0 13.10.2025 26 Александр ШОВКОВСКИЙ 11.06.2003 Греция (г) 0:1 13.10.2007 Шотландия (г) 1:3 25 Андрей ШЕВЧЕНКО 15.11.1997 Хорватия (д) 1:1 14.11.2001 Германия (г) 1:4 24 Владислав ВАЩУК 05.09.1998 Россия (д) 3:2 14.11.2001 Германия (г) 1:4 24 Георгий СУДАКОВ 26.03.2023 Англия (г) 0:2 10.10.2025 Исландия (г) 5:3 24* Илья ЗАБАРНЫЙ 16.06.2023 Сев. Македония (г) 3:0 13.10.2025

* серия не закончена.