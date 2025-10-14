Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
WTA
14 октября 2025, 03:14 |
45
0

Поединок 1/16 финала состоится 14 октября и начнется в 11:00 по Киеву

Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

14 октября, в первом круге турнира в Нинбо свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 30) и Виктория Мбоко (WTA 24).

Матч начнется в 11:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

В этом сезоне украинская спортсменка играла привычно нестабильно, на ее счету финалы в Линце и Ноттингеме, но оба матча за титул она проиграла. Когда Ястремская на ходу, тогда она может обыграть даже соперниц уровня топ-5, но такое бывает не так часто, как бы хотелось.

К турниру в Нинбо Даяна подходит, находясь на серии из четырех поражений кряду. В своем последнем матче украинка играла против Лауры Зигемунд – 7:5, 4:6, 1:4, в тот момент Ястремская снялась с матча из-за проблем со здоровьем.

В таком матче нужно показывать свой максимум, только тогда можно пройти дальше. Если украинка физически в порядке, тогда будут шансы пройти во второй круг, где уже ждет Елена Рыбакина.

Виктория Мбоко

Канадскую теннисистку можно считать одним из главных открытий этого сезона, ведь она начинала год в четвертой сотне, но поднялась больше, чем на 300 позиций. Мбоко выиграла пять турниров ITF, но главным ее достижением стал титул на солидном турнире в Монреале. Спортсменке 19 лет, со временем станет понятно, может ли она держаться на таком уровне или это была своеобразная вспышка.

К этому турниру канадка подходит на серии из трех поражений, иными словами, она проиграла все свои матчи после триумфа в Монреале.

Свой последний матч спортсменка провела на турнире в Ухане, где уступила «нейтралке» Александровой. Целых 63 поединка сыграла канадка в этом сезоне, могла накопиться усталость.

Прогноз

Нас ожидает увлекательная битва двух интересных и амбициозных теннисисток. На бумаге Мбоко небольшой фаворит, хотя стоит отметить, что ранее спортсменки между собой не играли. Обе соперницы подходят к этой встрече не в лучшей форме, поэтому можно ожидать любого исхода.

Жду захватывающего матча, в котором предлагаю сделать ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
14.10.2025 -
11:00
Виктория Мбоко
Тотал геймов больше 20.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даяна Ястремская Виктория Мбоко WTA Нинбо прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
