Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Азербайджаном

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на мат между сборными Украины и Азербайджана в квалификации чемпионата мира:

– Каким будет ваш прогноз на поединок Украина – Азербайджан?

– Не стоит никогда недооценивать соперника. Наш очный матч с азербайджанцами это продемонстрировал. Поэтому если у наших футболистов будет такая же отдача, как и в прошедшем поединке, в победе я не сомневаюсь. Счет? 2:0.