Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Азербайджаном
Сергей Ковалев верит в победу команды Реброва
Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на мат между сборными Украины и Азербайджана в квалификации чемпионата мира:
– Каким будет ваш прогноз на поединок Украина – Азербайджан?
– Не стоит никогда недооценивать соперника. Наш очный матч с азербайджанцами это продемонстрировал. Поэтому если у наших футболистов будет такая же отдача, как и в прошедшем поединке, в победе я не сомневаюсь. Счет? 2:0.
Главное что бы Ребров состав не изменил и вместо Судакова сразу вышел Волошин.
