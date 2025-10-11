Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 12:47 | Обновлено 11 октября 2025, 12:54
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Азербайджаном

Сергей Ковалев верит в победу команды Реброва

УАФ

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на мат между сборными Украины и Азербайджана в квалификации чемпионата мира:

– Каким будет ваш прогноз на поединок Украина – Азербайджан?
– Не стоит никогда недооценивать соперника. Наш очный матч с азербайджанцами это продемонстрировал. Поэтому если у наших футболистов будет такая же отдача, как и в прошедшем поединке, в победе я не сомневаюсь. Счет? 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Сергей Ковалев (футболист)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 1
