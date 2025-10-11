Шевченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями после безумной победы национальной сборной Украины под Исландией в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Победа! Поздравляю команду и болельщиков», – лаконично написал Андрей Шевченко в stories в Instagram.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

