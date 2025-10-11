Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 09:32
Шевченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией

Функционер поздравил подопечных Сергея Реброва

Шевченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями после безумной победы национальной сборной Украины под Исландией в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

«Победа! Поздравляю команду и болельщиков», – лаконично написал Андрей Шевченко в stories в Instagram.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

По теме:
Буряк выбрал троих игроков сборной Украины, которые впечатлили сильнее всех
Матвиенко вошел в топ-10 гвардейцев сборной Украины
Украинский тренер: «Судьба Реброва? Не о чем дальше говорить»
Андрей Шевченко
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
FootFoodBol
Панатинаикос отменяется?
Singularis
Шева сидел  на трибуне как истукан с острова Пасхи.
