Шевченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией
Функционер поздравил подопечных Сергея Реброва
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями после безумной победы национальной сборной Украины под Исландией в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.
«Победа! Поздравляю команду и болельщиков», – лаконично написал Андрей Шевченко в stories в Instagram.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026