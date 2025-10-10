10 октября сборная Украины проведет матч квалификационной группы D ЧМ-2026 против команды Исландии.

Поединок состоится на стадионе под названием Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, исландской столице.

Пресс-служба УАФ опубликовала видео, где показала, как выглядит арена перед стартом противостояния.

Стартовый свисток немецкого арбитра Свена Яблонски прозвучит в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Как выглядит арена Лаугардалсвеллур, где сыграет сборная Украины