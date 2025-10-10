ВИДЕО. Как выглядит арена Лаугардалсвеллур, где сыграет сборная Украины
Матч квалификации ЧМ-2026 против команды Исландии начнется 10 октября в 21:45
10 октября сборная Украины проведет матч квалификационной группы D ЧМ-2026 против команды Исландии.
Поединок состоится на стадионе под названием Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, исландской столице.
Пресс-служба УАФ опубликовала видео, где показала, как выглядит арена перед стартом противостояния.
Стартовый свисток немецкого арбитра Свена Яблонски прозвучит в 21:45 по Киеву.
