Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий ПОНОМАРЕВ: «Украину ожидает очень сложный матч против Исландии»
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 18:21 | Обновлено 10 октября 2025, 18:49
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Украину ожидает очень сложный матч против Исландии»

Специалист верит в успех команды Сергея Реброва

10 октября 2025, 18:21 | Обновлено 10 октября 2025, 18:49
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Украину ожидает очень сложный матч против Исландии»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Известный украинский тренер Виталий Пономарев, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от матча национальной сборной Украины в отборе к ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Исландии.

– Октябрьские матчи очень важны для национальной сборной Украины. Ваше мнение, каким будет матч против Исландии в Рейкьявике? За счет чего мы можем обыграть соперника?

– Сложный матч будет. Исландцы показали, что они сейчас в очень хорошей форме. Даже в выездном матче против Франции сборная Исландии могла добиться положительного для себя результата.

Будет тяжелый матч, тем более что он выездной. Но нам нужны зачетные баллы. Должны максимально рационально сыграть в этой игре. Внимательно и сконцентрировано, чтобы добиться результата. Ведь эта игра – одна из ключевых в этом отборочном цикле.

– Много кадровых потерь. Какую из них считаете самой болезненной для сборной Украины в предстоящих матчах?

– Трудно говорить. Надо знать и видеть команду изнутри, но, я считаю, что есть хорошие замены тем футболистам, которые не будут участвовать в их матчах. Я не думаю, что это должно быть проблемой. Главное, чтобы ребята сплоченно вышли и каждый игрок приложил все усилия для победы команды. Я не думаю, что кадровые моменты окажут влияние на результат матча. Должна быть командная игра.

– Кто бы из игроков, кого не вызвал Сергей Ребров, могли бы помочь национальной команде?

– Это прерогатива главного тренера. Они с тренерским штабом все анализируют. Поэтому те игроки которых он вызвал, и заслужили попасть в расположение национальной сборной.

Кого еще можно было бы вызвать? Это нужно делать достаточно предметный анализ, кого бы еще можно было туда вызвать. Я считаю, что тех, кого вызвали, – оптимальный состав на сегодня.

– В ком из игроков ЛНЗ, возможно, видите перспективы вызова к национальной команде в будущем?

– Я бы не хотел кого-то одного выделять. Каждому из них нужно очень многое работать, но нет ничего невозможного.Тем более, вы видите, что игроков из многих клубов вызывают в расположение национальной сборной. Просто хочется пожелать, чтобы каждый из наших футболистов работал, прогрессировал и преподавался. Еще раз повторюсь, кто-нибудь может попасть в национальную команду.

– Будущее Реброва довольно туманное. Есть много разговоров о Панатинаикосе. Если Сергей Станиславович пойдет? Кого бы хотели увидеть у руля сборной?

– Да я никого бы не хотел увидеть. Ребров – тренер, значит не о чем говорить. Есть тренер, и ему доверяют. Все. Не о чем дальше говорить.

– Будем спрогнозировать точный счет матча Исландия – Украина.

– Не хочу делать прогнозы, но нас ожидает очень сложный матч, – сказал специалист.

Виталий Пономарев Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
