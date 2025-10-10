Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Динамо покинул сборную Украины из-за травмы, о которой никто не знал
Чемпионат мира
10 октября 2025, 03:22 |
Игрок Динамо покинул сборную Украины из-за травмы, о которой никто не знал

Сергей Ребров сообщил подробности о состоянии защитника Александра Тымчика

ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал информацию о вызове в национальную команду защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика, который позже был вынужден вернуться в клуб из-за повреждений.

«По поводу Тымчика. Ну, к сожалению… У него очень большое желание играть за сборную. Он приехал с повреждением. Даже мы этого не знали. Он был на замене в «Динамо», сыграл с «Кристал Пэлас», там получил повреждение.

Однако, его не обследовали в «Динамо». Когда он приехал в сборную, мы сделали обследование и нашли такую ​​травму. Он уехал домой лечиться. Никто, даже мы: ни врач, ни я не знали об этой травме. Поэтому мы вызвали Тымчика, – сказал Ребров.

После двух сыгранных туров сборная Украины набрала один балл и занимает третье место в квартете D, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице голов. На второй позиции разместилась Исландия, в активе которой три очка, а лидером группы является команда Франции – подопечные Дешама победили дважды в двух поединках.

В пятницу, 10 октября, состоится матч квалификации к чемпионату мира, в котором встретятся сборные Исландии и Украины. Команды выйдут на поле стадиона «Laugardalsvöllur» в исландском Рейкьявике. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Николай Титюк Источник: UA-Football
