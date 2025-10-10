Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров рассказал, почему не вызвал защитников Динамо и Металлиста 1925
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:44 |
181
1

Караваев и Крупский не сыграют против Исландии и Азербайджана из-за конкуренции

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, почему в расположение «сине-желтой» команды был вызван только один правый защитник – Ефим Конопля.

В матче третьего тура отбора на ЧМ-2026, который состоится 10 октября, Украина сыграет на выезде против Исландии. Встреча начнется в 21:45 по киевском времени.

– Второй сбор подряд в нашей заявке только один номинальный правый защитник. Это Ефим Конопля. Как должны играть Караваев или Крупский, чтобы их вызвали? Например, ранее Андрей Николаевич говорил, что футболисты должны играть на хорошем уровне в чемпионате Украины и играть в еврокубках для того, чтобы попасть в сборную.

– Тимчик не играл в еврокубках?

– Я как раз говорю о Караваеве и Крупском...

– У нас есть выбор. Я очень доволен, что на эту позицию есть выбор. На данную игру мы вызвали Караваева. В прошлый раз мы вызвали Михайличенко и Дубинчака. Это прерогатива тренера, кого вызвать. Я очень доволен, что на эту позицию есть конкуренция. Я очень доволен, что игроки, выступающие за свои команды, показывают уровень, а мы будем выбирать, – ответил Ребров.

По теме:
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Сергей Ребров Ефим Конопля Илья Крупский Александр Караваев Александр Тымчик
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Arera
У Конопли сейчас спад. У Крупского наоборот подъём. Выбор по-моему очевиден!
