  4. Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху. Он забивал Украине и Шахтеру
09 октября 2025, 19:59 | Обновлено 09 октября 2025, 20:02
Майкл Олисе может покинуть «Баварию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» интересуется французским вингером мюнхенской «Баварии» Майклом Олисе, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «красных» считает 23-летнего футболиста идеальной заменой для многолетнего лидера нападения команды Мохамеда Салаха, который в нынешней кампании переживает спад.

В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

В Лиге чемпионов 2024/25 Майкл Олисе забил гол в ворота «Шахтера», а в сентябре 2025 года француз отличился голом и в воротах сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Марком Геи.

трансферы Бавария трансферы Бундеслиги Майкл Олисе Ливерпуль трансферы АПЛ Мохамед Салах
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
