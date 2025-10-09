Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху. Он забивал Украине и Шахтеру

Английский «Ливерпуль» интересуется французским вингером мюнхенской «Баварии» Майклом Олисе, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «красных» считает 23-летнего футболиста идеальной заменой для многолетнего лидера нападения команды Мохамеда Салаха, который в нынешней кампании переживает спад.

В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

В Лиге чемпионов 2024/25 Майкл Олисе забил гол в ворота «Шахтера», а в сентябре 2025 года француз отличился голом и в воротах сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Марком Геи.