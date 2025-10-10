Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас

Один из лидеров сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как ему игралось с бывшим звездным футболистом национальной команды Евгением Коноплянкой.

«О Коноплянке забыл... Знаете, почему забыл? Потому что он мне никогда не давал передачу, когда я забегал вперед», – отметил Виталий.

В этом сезоне на счету Миколенко шесть проведенных матчей – без результативных действий.

Ранее защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем разговоре с главным тренером Сергеем Ребровым, а также прокомментировал предстоящие игры против Исландии и Азербайджана.