Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 04:41 |
194
0

Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас

Виталий – об игре с Коноплянкой

Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Один из лидеров сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как ему игралось с бывшим звездным футболистом национальной команды Евгением Коноплянкой.

«О Коноплянке забыл... Знаете, почему забыл? Потому что он мне никогда не давал передачу, когда я забегал вперед», – отметил Виталий.

В этом сезоне на счету Миколенко шесть проведенных матчей – без результативных действий.

Ранее защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем разговоре с главным тренером Сергеем Ребровым, а также прокомментировал предстоящие игры против Исландии и Азербайджана.

Эвертон сборная Украины по футболу Виталий Миколенко Евгений Коноплянка
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
