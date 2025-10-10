Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 октября 2025, 00:04
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому

Игорь Йовичевич может возглавить Кайсериспор»

Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
ФК Днепр-1. Игорь Йовичевич

Бывший наставник «Шахтера» и «Днепра-1» Игорь Йовичевич может вскоре возобновить тренерскую карьеру.

По информации турецких СМИ, Йовичевич может поехать тренировать в турецкую Суперлигу, где он уже ведет переговоры с клубом «Кайсериспор».

Клуб из Кайсери занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции, не имея ни одной победы после восьми матчей и набрав всего пять очков.

Ранее появилась информация, что Игорь Йовичевич может вскоре вернуться тренировать в Украинскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересовано «Динамо».

Игор Йовичевич чемпионат Турции по футболу Кайсериспор Динамо Киев назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Fanatik
