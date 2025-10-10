Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Игорь Йовичевич может возглавить Кайсериспор»
Бывший наставник «Шахтера» и «Днепра-1» Игорь Йовичевич может вскоре возобновить тренерскую карьеру.
По информации турецких СМИ, Йовичевич может поехать тренировать в турецкую Суперлигу, где он уже ведет переговоры с клубом «Кайсериспор».
Клуб из Кайсери занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции, не имея ни одной победы после восьми матчей и набрав всего пять очков.
Ранее появилась информация, что Игорь Йовичевич может вскоре вернуться тренировать в Украинскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересовано «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура
Украинский футболист отреагировал на видео популярного блогера