В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

В лагере киевского «Динамо» был замечен талантливый 17-летний форвард из Африки Усман Саване, который на данный момент тренируется с командой U-19.

Во время летнего трансферного окна «бело-синие» были заинтересованы в услугах футболиста из Мали, однако официальной информации о его прибытии в Украину клуб не сообщал.

О 17-летнем футболисте известно крайне мало – он выступает за «Бамако», который представляет чемпионат Мали и играет за сборную U-17 своей страны. Сильные стороны Саване – скорость, дриблинг и игра один в один.

Киевское «Динамо» набрало 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – донецкого «Шахтера» – составляет один пункт. В ближайшем матче, который состоится 18 октября, подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде против луганской «Зари».

ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который присоединился к Динамо