  4. ВИДЕО. Сэйв Валентина Гороха признан лучшим в 8-м туре УПЛ
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 14:46 | Обновлено 08 октября 2025, 14:51
ВИДЕО. Сэйв Валентина Гороха признан лучшим в 8-м туре УПЛ

Голкипер Вереса создал яркий хайлайт в гостевом матче против Оболони

ФК Верес. Валентин Горох

Суперсэйв вратаря Вереса Валентина Гороха назван лучшим в 8-м туре УПЛ.

Голкипер совершил феноменальное спасение в матче против Оболони (1:1).

4 октября состоялся поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Оболонь» и «Верес».

Матч чемпионата Украины прошел на стадионе «Оболонь» в Киеве. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Сначала игрок хозяев поля Валерий Дубко провел автогол (14 мин), а затем счет сравнял Василий Курко.

