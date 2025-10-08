Украина. Премьер лига08 октября 2025, 14:46 | Обновлено 08 октября 2025, 14:51
ВИДЕО. Сэйв Валентина Гороха признан лучшим в 8-м туре УПЛ
Голкипер Вереса создал яркий хайлайт в гостевом матче против Оболони
Суперсэйв вратаря Вереса Валентина Гороха назван лучшим в 8-м туре УПЛ.
Голкипер совершил феноменальное спасение в матче против Оболони (1:1).
4 октября состоялся поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Оболонь» и «Верес».
Матч чемпионата Украины прошел на стадионе «Оболонь» в Киеве. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Сначала игрок хозяев поля Валерий Дубко провел автогол (14 мин), а затем счет сравнял Василий Курко.
ВИДЕО. Суперсэйв Валентина Гороха назван лучшим в 5-м туре УПЛ
