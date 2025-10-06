Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 октября 2025, 11:18
«Удержусь от комментариев». Туран оценил работу Реброва в сборной Украины

Главный тренер «Шахтера» уважает рулевого национальной команды

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался о наставнике национальной сборной Украины Сергее Реброве и «сине-желтых» в целом:

«Я действительно горжусь тем, что у них есть возможность представлять свои страны, особенно это касается представителей национальной сборной Украины».

Вообще я максимально постарался обеспечить их позитивом перед поездкой – их также ждут непростые встречи. Воздержусь от комментариев о каких-либо ожиданиях от этих двух противостояний, однако скажу, что я действительно уважаю ту работу, которую проводит Сергей Ребров. В то же время считаю, что он замечательный и как специалист, и как просто человек. Искренне желаю ему успехов в попытках достичь той цели, которую ставит перед собой национальная сборная Украины.

На самом деле, быть тренером сборной – это всегда непростая роль, и мы должны это уважать, особенно это касается страны, которая переживает такие ужасные события. Они должны бороться, и я уверен, они будут бороться так же, как сейчас борется весь народ Украины».

Ранее Олег Федорчук раскритиковал Сергея Реброва за вызов в сборную Георгия Бущана.

