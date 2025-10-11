Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 06:22 |
839
0

Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер

Когут считает, что Ребров скоро покинет главную команду страны

11 октября 2025, 06:22 |
839
0
Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер
УАФ. Сергей Ребров

Украинский вратарь Богдан Когут поделился мыслями о возможном уходе Сергея Реброва из сборной Украины.

«Дыма без огня не бывает. Видно, какие-то переговоры и предложения уже были. В клубах Ребров действительно показывал неплохие результаты, в отличие от сборной. Сейчас ему тоже некомфортно под постоянным давлением. Поэтому прогнозирую, что он все-таки уйдет», – уверен Когут.

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно возможного трудоустройства в «Панатинаикосе». Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Известный французкий клуб остался без тренера
Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
РЕБРОВ: Если б не было результата? Такое общество, такое восприятие сборной
Богдан Когут Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Expres Online
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11 октября 2025, 00:07 7
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии

Тренер прокомментировал триумф «сине-желтых»

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко
Футбол | 11.10.2025, 06:33
Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко
Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем