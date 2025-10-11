Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер
Когут считает, что Ребров скоро покинет главную команду страны
Украинский вратарь Богдан Когут поделился мыслями о возможном уходе Сергея Реброва из сборной Украины.
«Дыма без огня не бывает. Видно, какие-то переговоры и предложения уже были. В клубах Ребров действительно показывал неплохие результаты, в отличие от сборной. Сейчас ему тоже некомфортно под постоянным давлением. Поэтому прогнозирую, что он все-таки уйдет», – уверен Когут.
Ребров и его команда оптимистично настроены относительно возможного трудоустройства в «Панатинаикосе». Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.
