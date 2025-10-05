Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 5 до 12 октября.

Мужчины

М15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Вадим Конончук (Украина, 5) – Даниэль Блажка (Чехия) – 05.10, не ранее 15:00

Женщины

W15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Инга Лонгиненко (Украина) – Дарья Волкова (Украина) – 2:6, 0:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг