ITF05 октября 2025, 18:48 |
70
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
05 октября 2025, 18:48 |
70
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 5 до 12 октября.
Мужчины
М15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Вадим Конончук (Украина, 5) – Даниэль Блажка (Чехия) – 05.10, не ранее 15:00
Женщины
W15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 16 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Инга Лонгиненко (Украина) – Дарья Волкова (Украина) – 2:6, 0:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Елена Грекул (Украина, 1) – Стефания Непорент – 05.10, 11:00
- Ева Заболотная (Молдова, 3) – Дарья Волкова (Украина) – 05.10, не ранее 13:30
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2025, 09:29 11
Бывший нападающий «бело-синих» считает, что у харьковчан есть шансы насолить авторитетному сопернику
Футбол | 05 октября 2025, 07:56 0
Владислав забил в ворота «Валенсии»
Футбол | 05.10.2025, 17:26
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Комментарии 0
Популярные новости
04.10.2025, 00:55 37
04.10.2025, 04:23 1
04.10.2025, 00:02 2
04.10.2025, 17:36 14
04.10.2025, 05:39 6
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
04.10.2025, 07:39 11