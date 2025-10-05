ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики

Украинский полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков поделился атмосферой в преддверии матча чемпионата Португалии, где «орлы» сыграют против Порта.

«Сегодня игра против «Порта», мне говорили все в Лиссабоне, что это самый масштабный день для болельщиков… но я не думал, что прям настолько.

Начиная с 12 ночи до 5 утра фанаты «Порту» под нашей гостиницей взрывали петарды и запускали фейерверки…» – написал Судаков.

Матч Порту-Бенфика состоится в воскресенье, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 23:15 по киевскому времени.