  4. ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики
Португалия
05 октября 2025, 14:24 | Обновлено 05 октября 2025, 14:25
ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики

Георгий в шоке от атмосферы перед матчем

ФОТО. Фанаты Порту шокировали Судакова перед матчем против Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков поделился атмосферой в преддверии матча чемпионата Португалии, где «орлы» сыграют против Порта.

«Сегодня игра против «Порта», мне говорили все в Лиссабоне, что это самый масштабный день для болельщиков… но я не думал, что прям настолько.

Начиная с 12 ночи до 5 утра фанаты «Порту» под нашей гостиницей взрывали петарды и запускали фейерверки…» – написал Судаков.

Матч Порту-Бенфика состоится в воскресенье, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 23:15 по киевскому времени.

Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Лебеденко обошел Яремчука по количеству матчей в чемпионате Португалии
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
