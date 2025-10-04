Микель Артета провел 300 матчей во главе Арсенала.

300-й матч испанца во главе «канониров» стал победным. В рамках 7-го тура Арсенал дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 2:0.

Статистика Микеля Артеты во главе Арсенала

Лишь четыре тренера в истории АПЛ победили в большем количестве матчей за аналогичный период, чем Микель Артета.

Тренеры команд АПЛ, имеющие наибольшее количество побед в 300 матчах за клуб

Most wins for a manager of a top-flight English side in their first 300 games:



219 - Pep Guardiola at Manchester City

196 - José Mourinho at Chelsea

185 - Kenny Dalglish at Liverpool

177 - Jürgen Klopp at Liverpool

177 - Mikel Arteta at Arsenal



(via @OptaJoe) pic.twitter.com/EZEpOsYCs0