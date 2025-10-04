Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель Артета провел 300 матчей во главе Арсенала
Англия
Микель Артета провел 300 матчей во главе Арсенала

В юбилейном матче Арсенал Артеты победил Вест Хэм Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета провел 300 матчей во главе Арсенала.

300-й матч испанца во главе «канониров» стал победным. В рамках 7-го тура Арсенал дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 2:0.

Статистика Микеля Артеты во главе Арсенала

  • 300 матчей
  • 177 побед
  • 56 ничьих
  • 67 поражений
  • 564 забитых мячей
  • 287 пропущенных мячей

Лишь четыре тренера в истории АПЛ победили в большем количестве матчей за аналогичный период, чем Микель Артета.

Тренеры команд АПЛ, имеющие наибольшее количество побед в 300 матчах за клуб

  • 219 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 196 – Жозе Моуринью (Челси)
  • 185 – Кенни Далглиш (Ливерпуль)
  • 177 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 177 – Микель Артета (Арсенал)
