Микель Артета провел 300 матчей во главе Арсенала.

300-й матч испанца во главе «канониров» стал победным. В рамках 7-го тура Арсенал дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 2:0.
Статистика Микеля Артеты во главе Арсенала
- 300 матчей
- 177 побед
- 56 ничьих
- 67 поражений
- 564 забитых мячей
- 287 пропущенных мячей
Лишь четыре тренера в истории АПЛ победили в большем количестве матчей за аналогичный период, чем Микель Артета.
Тренеры команд АПЛ, имеющие наибольшее количество побед в 300 матчах за клуб
- 219 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 196 – Жозе Моуринью (Челси)
- 185 – Кенни Далглиш (Ливерпуль)
- 177 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
- 177 – Микель Артета (Арсенал)
