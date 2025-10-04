Моуриньо разозлился на вопрос журналистов о его зарплате в Бенфике

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал журналистов за интерес к его заработной плате.

Португальский специалист разозлился, что некоторых представителей СМИ интересуют только денежные вопросы.

«Вы и некоторые из ваших коллег умираете от желания узнать, сколько я зарабатываю. Сколько зарабатываете вы? Не скажете? Тогда не говорите и о том, сколько зарабатываю я», – передает слова Моуринью A Bola.

По словам наставника португальского клуба, журналисты уделяют слишком много внимания цифрам.

«Вы не проявляете неуважения, но очень уж интересуетесь тем, сколько зарабатывает ваш сосед», – подытожил Моуриньо.

Ранее сообщалось, что португальский специалист хочет подписать в зимнее трансферное окно Карима Бензема. При этом осуществить это будет несколько проблематично, поскольку боссы «орлов» не готовы платить звездному французу столько, сколько он зарабатывает в «Аль-Иттихаде».