Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий КОПЫНА: «Наконец-то нам удалось победить»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 11:02 | Обновлено 04 октября 2025, 11:10
61
0

Полузащитник Руха поделился эмоциями после победы своей команды над Колосом

ФК Рух. Юрий Копина

Полузащитник Руха Юрий Копына поделился эмоциями после победы своей команды над Колосом в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– Несмотря на долгожданную победу, у нас сдержанная радость. Наконец-то нам удалось победить, и, надеюсь, она придаст команде уверенности в следующих играх. Хочу поздравить весь коллектив с заслуженной победой.

В эпизоде ​​с первым голом я знал, куда буду простреливать, поэтому надеялся, что кто-то отзовется на эту передачу. Такие атаки должны завершаться голевыми моментами и ударами по воротам и в этой позиции обязательно должен находиться наш игрок – так и случилось.

У нас очень молодая команда и в какой-то момент после забитого гола мы то испугались, то ли прижались к своим воротам. Это вопрос опыта. Тренерский штаб и старшие игроки поддержали молодежь и дали понять, что мы можем дожать соперника и добыть в борьбе положительный для себя результат.

«Колос» – это хорошая и очень опытная команда, которая своей игрой демонстрирует, что заслуженно находится на верхушке турнирной таблицы. Это был непростой для нас матч – могу сказать только хорошее о нашем сопернике.

Конечно, отрицательные результаты давили на команду. Нам на этом не акцентировали, но каждый футболист прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась команда. Но у нас еще много игр впереди, мы стараемся играть в другой футбол, чем тот, который до этого демонстрировала команда, и на это нужно время. Думаю, скоро мы улучшим свои выступления, – сказал Копина.

На нашем сайте доступен обзор матча Колос – Рух, где подопечные Федика шокировали хозяев, дважды поразив ворота Пахолюка.

Юрий Копына чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
