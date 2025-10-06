Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Англия
Все черед фанатов «орлов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

2 октября Динамо Киев дебютировало в основном этапе Лиги конференций, сыграв против Кристал Пэлас.

Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Как сообщает Sportbible, фанаты лондонцев опозорились кричалкой во время матча: «В воздухе было девять российских дронов, и Жан-Филип Матета сбил их».

Отмечается, что инцидент может стать основанием для дисциплинарного расследования. В соответствии со статьей 16(2)(e) Дисциплинарного регламента УЕФА, клубы несут ответственность за «провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера», распространенные их фанатами.

В случае нарушения «Кристал Пэлас» может получить штраф, частичное или полное закрытие трибун на еврокубковых матчах.

