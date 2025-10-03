Юрий ВИРТ: «Шахтер нашел свою гру, а Динамо – нет»

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил действия футболистов «Динамо» и «Шахтера» в первых матчах основного раунда Лиги конференций:

– Сейчас можно долго дискутировать на тему, пропустило бы «Динамо», если бы не травма Тараса Михавко, чем и воспользовался «Кристал Пэлас», открыв счет в большинстве. Я этим не буду заниматься. Наставник киевлян Александр Шовковский хорошо изучил игру лондонцев и, считаю, сделал правильную ставку на трех центральных защитников. И до 30-й минуты, пока Михавко был на поле, гости практически не создали реальных угроз воротам номинальных хозяев. Хотя, как по мне, динамовцы, сосредоточив все силы на обороне, все равно рано или поздно пропустили бы.

– Почему?

– Киевляне сначала довольно организованно защищались, но в их действиях вообще не прослеживалось желания контратаковать. А находясь под постоянным давлением квалифицированного визави очень сложно избежать ошибок. Тем более что оборону киевлян априори нельзя назвать непроходимой. На мой взгляд, в таком ходе событий на поле виноваты полузащитники динамовцев, которые действовали с оглядкой на тыл, им явно не хватало агрессивности. Более активным должен был быть и выдвинутый на острие атаки Герреро. Кто же, как не он, должен был пытаться цепляться за мяч? Этого не произошло, игровое преимущество британцев было очевидным, и все закончилось для киевлян закономерным поражением – 0:2.

– Кстати, кого имел в виду наставник Александр Шовковский, когда после матча говорил, что игрок, которого планировали выпустить вместо Михавко, был совсем не готов к выходу на поле, и киевлянам пришлось несколько минут действовать в меньшинстве…

– Думаю, что речь шла о Буртнике, ведь больше в запасе стопперов не было. Хотя лучше об этом спросить у Шовковского.

– Возможно, он намекал на то, что игрок, который должен был выйти на замену, не был готов психологически?

– Не знаю. Упомянутый уже Буртник ранее выступал под моим руководством в тернопольской «Ниве» и как раз отличался бойцовским характером, непреклонностью в верховых дуэлях.

– Киевляне по всем компонентам уступали лондонцам и выглядели обреченными. Как оцениваете шансы после этого поражения на выход в следующий раунд?

– Поверьте, ничего страшного не произошло. «Кристал Пэлас» считался фаворитом и произвел сильное впечатление. Динамовцам нужно продуктивно поработать над ошибками и, как говорят, не терять «свои» очки в следующих поединках.

– «Кристал Пэлас» не действовал в так называемом английском стиле, много комбинируя, чего не скажешь о первом сопернике «Шахтера» – шотландском «Абердине».

– Знаете, уверен, что во время подготовки к матчу в Абердине «горняки» досконально изучили, как противостоять сопернику, у которого на вооружении длинные верховые передачи, который заточен на борьбу на «втором этаже». Но донецкая команда почему-то решила подстроиться под манеру игры хозяев, что привело к потере инициативы и к пропущенному уже в дебюте мячу.

– Что помогло донецкой команде добиться перелома?

– В конце первого тайма гости стали использовать низовые передачи, что ставило оппонента в неудобное положение, были нацелены на поиск свободных зон между линиями, проявили устойчивость в переходной фазе. Добавил им уверенности и точный удар Назарины на 38-й минуте, после которого счет стал равным. Важно, что в том же стиле «горняки» действовали и сразу после перерыва, быстро доведя счет до 3:1 в свою пользу.

– Но эта легкость, с которой «горняки» забивали, чуть не сыграла с ними злую шутку.

– Вы правы. Посчитав, что дело сделано, гости стали менее активными в отборе и подборе, это сразу почувствовали хозяева, которые прибавили в темпе и снова, долго не раздумывая, стали использовать верховые передачи. При счете 2:3 «горожане» пытались спастись, но обошлось.

– И все же, чем вы объясняете такие перепады в игре «Шахтера»?

– В команде много новичков, к тому же молодых, а им, как известно, не хватает стабильности. Но это дело наживное. Все же главное, что «Шахтер» в отличие от «Динамо» сумел найти свою игру, продемонстрировал свои «козыри» и заслуженно отпраздновал викторию. А наставник Арда Туран во время разбора игры обязательно укажет подопечным на допущенные ошибки и посоветует, как их избегать в следующих поединках, где соперники будут более квалифицированные.