Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы стремимся играть в атакующий футбол»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Самборский проанализировал прошедший сбор команды, во время которого она победила «Металлист 1925» U-17 (3:0) и проиграла «Колосу» U-19 (2:3).

– Владимир, все ли из запланированного удалось выполнить?

— Я доволен тем, как прошел этот сбор. И самое главное – отношением игроков к делу. Кроме практических занятий на поле, мы много времени уделили теоретической работе. В спаррингах команда зарекомендовала себя довольно неплохо. Сначала мы сыграли с «Металлистом 1925» U-17, а затем после полноценных трех тренировочных дней противостояли старшей по возрасту команде «Колоса» U-19. И хочу сказать, что в этом товарищеском поединке мои подопечные продемонстрировали приличный уровень.

— В двух спаррингах ваши футболисты забили пять мячей. Это вас радует?

— Конечно. Всегда хочется, чтобы команда забивала как можно больше. Мы стремимся играть в атакующий футбол. Но я бы сделал больший акцент на перспективе игроков. Все ошибаются, без этого никак, но мы хотим сделать так, чтобы этих ошибок у наших исполнителей было как можно меньше.

— Какие дальнейшие планы у этой сборной?

— Следующий сбор мы проведем в ноябре. Во время него наша команда сыграет два товарищеских матча против итальянских сверстников. Очень надеюсь, что на этом этапе подготовки нам удастся привлечь к тренировкам и наших легионеров, чтобы увидеть более полную картину по кандидатам в эту сборную.