Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы стремимся играть в атакующий футбол»
Молодежные турниры
03 октября 2025, 11:49 |
85
0

Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы стремимся играть в атакующий футбол»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 проанализировал прошлый сбор команды

03 октября 2025, 11:49 |
85
0
Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы стремимся играть в атакующий футбол»
УАФ. Владимир Самборский

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Самборский проанализировал прошедший сбор команды, во время которого она победила «Металлист 1925» U-17 (3:0) и проиграла «Колосу» U-19 (2:3).

– Владимир, все ли из запланированного удалось выполнить?

— Я доволен тем, как прошел этот сбор. И самое главное – отношением игроков к делу. Кроме практических занятий на поле, мы много времени уделили теоретической работе. В спаррингах команда зарекомендовала себя довольно неплохо. Сначала мы сыграли с «Металлистом 1925» U-17, а затем после полноценных трех тренировочных дней противостояли старшей по возрасту команде «Колоса» U-19. И хочу сказать, что в этом товарищеском поединке мои подопечные продемонстрировали приличный уровень.

— В двух спаррингах ваши футболисты забили пять мячей. Это вас радует?

— Конечно. Всегда хочется, чтобы команда забивала как можно больше. Мы стремимся играть в атакующий футбол. Но я бы сделал больший акцент на перспективе игроков. Все ошибаются, без этого никак, но мы хотим сделать так, чтобы этих ошибок у наших исполнителей было как можно меньше.

— Какие дальнейшие планы у этой сборной?

— Следующий сбор мы проведем в ноябре. Во время него наша команда сыграет два товарищеских матча против итальянских сверстников. Очень надеюсь, что на этом этапе подготовки нам удастся привлечь к тренировкам и наших легионеров, чтобы увидеть более полную картину по кандидатам в эту сборную.

По теме:
Бостон включил украинца в основной состав на тренировочный сбор
Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами
Украина U-16 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу U-16 Владимир Самборский учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Футбол | 03 октября 2025, 11:39 9
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный

Валерий Василенко – о мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 16
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025
Футбол | 03.10.2025, 12:23
Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025
Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 25
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
01.10.2025, 11:11 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем