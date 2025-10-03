Сборная Исландии опубликовала заявку на матчи с Украиной и Францией

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон вызвал 24 игрока на матчи квалификации к чемпионату мира, которые состоятся в октябре. Заявка была опубликована на официальном сайте Футбольной ассоциации.

Команда сыграет два матча в квартете D – 10 октября против сборной Украины и 13 октября встретятся с командой из Франции. Оба поединка будут домашними для Исландии. На данный момент подопечные Гуннлаугссона набрали три балла и занимают второе место в турнирной таблице.

Заявка сборной Исландии на матчи отбора ЧМ-2026 в октябре:

Вратари: Хаукон Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Элиас Олафссон («Мидтьюлланд», Дания), Антон Эйнарссон («Брейдаблик», Исландия).

Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Гретарссон («Сеннерюске», Дания), Сверрир Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Паульссон («Хорсенс», Дания).

Полузащитники: Тоурир Хельгасон («Лечче», Италия), Хаукон Харальдссон («Лилль», Франция), Йоун Торстейнссон («Герта», Германия), Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Бьярки Бьяркасон («Венеция», Италия), Гисли Тоурдарсон («Лех», Польша), Исак Йоуханнессон («Кельн», Германия), Андри Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефаун Тоурдарсон («Престон», Англия), Кристиан Хлинссон («Фиорентина», Италия), Микаэль Эллертссон («Дженоа», Италия), Микаэль Андерсон («Юргорден», Швеция).

Нападающие: Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Альберт Гудмундссон («Фиорентина», Италия), Брюньольфур Виллюмссон («Гронинген», Нидерланды), Сайвар Магнуссон («Бранн», Норвегия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция).