Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Исландии опубликовала заявку на матчи с Украиной и Францией
Чемпионат мира
03 октября 2025, 10:31 |
230
0

Сборная Исландии опубликовала заявку на матчи с Украиной и Францией

Главный тренер Арнар Гуннлаугссон вызвал 24 игрока на поединки квалификации ЧМ-2026

03 октября 2025, 10:31 |
230
0
Сборная Исландии опубликовала заявку на матчи с Украиной и Францией

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон вызвал 24 игрока на матчи квалификации к чемпионату мира, которые состоятся в октябре. Заявка была опубликована на официальном сайте Футбольной ассоциации.

Команда сыграет два матча в квартете D – 10 октября против сборной Украины и 13 октября встретятся с командой из Франции. Оба поединка будут домашними для Исландии. На данный момент подопечные Гуннлаугссона набрали три балла и занимают второе место в турнирной таблице.

Заявка сборной Исландии на матчи отбора ЧМ-2026 в октябре:

Вратари: Хаукон Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Элиас Олафссон («Мидтьюлланд», Дания), Антон Эйнарссон («Брейдаблик», Исландия).

Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Гретарссон («Сеннерюске», Дания), Сверрир Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Паульссон («Хорсенс», Дания).

Полузащитники: Тоурир Хельгасон («Лечче», Италия), Хаукон Харальдссон («Лилль», Франция), Йоун Торстейнссон («Герта», Германия), Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Бьярки Бьяркасон («Венеция», Италия), Гисли Тоурдарсон («Лех», Польша), Исак Йоуханнессон («Кельн», Германия), Андри Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефаун Тоурдарсон («Престон», Англия), Кристиан Хлинссон («Фиорентина», Италия), Микаэль Эллертссон («Дженоа», Италия), Микаэль Андерсон («Юргорден», Швеция).

Нападающие: Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Альберт Гудмундссон («Фиорентина», Италия), Брюньольфур Виллюмссон («Гронинген», Нидерланды), Сайвар Магнуссон («Бранн», Норвегия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция).

По теме:
С топ-форвардом. Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины
ФОТО. Adidas показал мяч чемпионата мира 2026
Новичок в 28 лет. Сборная Франции объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Исландия - Украина заявка
Николай Титюк Источник: Facebook
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 134
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

«Он страдал от этого». Во Франции оценили игру Забарного против Барселоны
Футбол | 02 октября 2025, 12:49 4
«Он страдал от этого». Во Франции оценили игру Забарного против Барселоны
«Он страдал от этого». Во Франции оценили игру Забарного против Барселоны

Эксперты поставили защитнику ПСЖ 7 баллов из 10 возможных

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Футбол | 03.10.2025, 11:03
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 10
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
02.10.2025, 00:24
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
01.10.2025, 08:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем