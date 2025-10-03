Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Слов не подбирал. Милевский отреагировал на 2 незабитых пенальти Довбика
Лига Европы
03 октября 2025, 10:46 | Обновлено 03 октября 2025, 11:23
1363
2

Рома в итоге проиграла Лиллю

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 2 октября 2025 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и французским «Лиллем». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

В конце поединка римляне получили право на выполнение пенальти, который, в итоге, пробили трижды, но ни разу не реализовали. Две из трех попыток исполнял украинский форвард Артем Довбик, третью – Матиас Суле.

В комментариях под видео с этим моментом своей лаконичной реакцией на эпизод поделился известный украинский экс-футболист Артем Милевский:

«Я е*у 😂🙈».

В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Рома Рим Лилль Лига Европы пенальти Артем Довбик Матиас Суле Артем Милевский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
