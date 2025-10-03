Слов не подбирал. Милевский отреагировал на 2 незабитых пенальти Довбика
Рома в итоге проиграла Лиллю
В четверг, 2 октября 2025 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы между римской «Ромой» и французским «Лиллем». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
В конце поединка римляне получили право на выполнение пенальти, который, в итоге, пробили трижды, но ни разу не реализовали. Две из трех попыток исполнял украинский форвард Артем Довбик, третью – Матиас Суле.
В комментариях под видео с этим моментом своей лаконичной реакцией на эпизод поделился известный украинский экс-футболист Артем Милевский:
«Я е*у 😂🙈».
