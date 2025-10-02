Ливерпуль на длительный срок лишился ключевого игрока. С Реалом не сыграет
Алиссон ориентировочно выбыл на 6 недель
Бразильский вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон получил травму подколенного сухожилия в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (0:1).
По информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, 33-летний футболист выбыл на ближайшие 6 недель.
Скорее всего, бразилец не поможет мерсисайдцам даже в матчах против мадридского «Реала» (04.11) и «Манчестер Сити» (09.11). Ближайшие игры против «Челси» (04.10) и «Манчестер Юнайтед» (19.10) он точно пропустит.
Место в воротах «Ливерпуля» на это время, скорее всего, займет грузин Гиорги Мамардашвили.
Алиссон в сезоне 2025/26 провел 9 поединков на клубном уровне, пропустив 12 голов и 2 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
