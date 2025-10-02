Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль на длительный срок лишился ключевого игрока. С Реалом не сыграет
Англия
02 октября 2025, 20:57 | Обновлено 02 октября 2025, 20:58
Ливерпуль на длительный срок лишился ключевого игрока. С Реалом не сыграет

Алиссон ориентировочно выбыл на 6 недель

Ливерпуль на длительный срок лишился ключевого игрока. С Реалом не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Бразильский вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон получил травму подколенного сухожилия в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая» (0:1).

По информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, 33-летний футболист выбыл на ближайшие 6 недель.

Скорее всего, бразилец не поможет мерсисайдцам даже в матчах против мадридского «Реала» (04.11) и «Манчестер Сити» (09.11). Ближайшие игры против «Челси» (04.10) и «Манчестер Юнайтед» (19.10) он точно пропустит.

Место в воротах «Ливерпуля» на это время, скорее всего, займет грузин Гиорги Мамардашвили.

Алиссон в сезоне 2025/26 провел 9 поединков на клубном уровне, пропустив 12 голов и 2 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ливерпуль травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алиссон Беккер Дэвид Орнштейн травма колена
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
