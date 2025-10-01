Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 11:11 |
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу

Начальная стоимость «Днепр-Арены» и тренировочной базы составляет 150 миллионов гривен

01 октября 2025, 11:11
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Днепр-Арена

30 сентября 2025 года ПриватБанк выставил на аукцион один из крупнейших спортивных объектов города Днепр – футбольный стадион «Днепр-Арена» и футбольную тренировочную базу с крытым полем, полученным банком в счет кредита. Стартовая цена продажи составляет 150 миллионов гривен.

«Днепр-Арена» – футбольный стадион в Днепре, который вмещает 31 003 зрителей, реконструирован и открыт в 2008 году. Футбольная арена имеет поле размером 105×68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ, судей, VIP-ложу на 296 мест, ресторан, парковки для спортсменов, персонала и зрителей.

Футбольное поле имеет систему подогрева, автоматического полива и оснащено искусственным освещением для проведения матчей в вечернее время.

Учебно-тренировочная база находится в лесо-парковой зоне г. Днепр, построена в 1971 году, однако в 2010 году проведена реконструкция. В состав тренировочной базы входят три искусственных и четыре травяных поля, крытое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, комнаты для совещания тренерского состава, тренажерный зал, бассейн.

ФК «Днепр» был официально лишён профессионального статуса за невыплату задолженности перед главным тренермо Хуанде Рамосом и его тренерским штабом 7 июня 2018 года.

