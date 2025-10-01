ФОТО. Жена Трубина удалила все общие фото с мужем. Что случилось?
Марина Галаган отметилась неожиданной активностью на своей странице в Instagram
Марина Галаган удивила активностью в Instagram – супруга голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина удалила общие фото и посты с мужем.
Украинская модель и бизнесвумен, открывшая салон красоты в Лиссабоне, изменила стиль страницы, что вызвало разговоры о проблемах в отношениях.
Однако пара остается подписанной друг на друга, а Трубин продолжает оставлять под ее фото романтичные смайлы.
Сейчас лента Марины наполнена смелыми кадрами, подчеркивающими ее женственность и сексуальность.
Более 13 тысяч подписчиков отмечают, что большинство снимков сделаны в Лондоне, а вот следов недавних свиданий, которыми пара делилась 30 августа, уже нет.
