  ФОТО. Жена Трубина удалила все общие фото с мужем. Что случилось?
01 октября 2025, 03:21
ФОТО. Жена Трубина удалила все общие фото с мужем. Что случилось?

Марина Галаган отметилась неожиданной активностью на своей странице в Instagram

Instagram. Марина Галаган и Анатолий Трубин

Марина Галаган удивила активностью в Instagram – супруга голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина удалила общие фото и посты с мужем.

Украинская модель и бизнесвумен, открывшая салон красоты в Лиссабоне, изменила стиль страницы, что вызвало разговоры о проблемах в отношениях.

Однако пара остается подписанной друг на друга, а Трубин продолжает оставлять под ее фото романтичные смайлы.

Сейчас лента Марины наполнена смелыми кадрами, подчеркивающими ее женственность и сексуальность.

Более 13 тысяч подписчиков отмечают, что большинство снимков сделаны в Лондоне, а вот следов недавних свиданий, которыми пара делилась 30 августа, уже нет.

По теме:
ТРУБИН: «Могли выжать больше. Это футбол, нужно играть с первых минут»
МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков
ФОТО. Самая сексуальная спортсменка мира разделась до бикини. Огонь
