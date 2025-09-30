ФОТО. Как жена Андрея Шевченко поздравила мужа с днем рождения

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко 29 сентября отметил свой 49-й день рождения.

Звезда киевского «Динамо», итальянского «Милана» и действующий президент УАФ получил множество поздравлений, но самые теплые слова прозвучали от его жены – американской модели Кристен Пазик.

Она опубликовала совместное фото с именинником и написала: «С днем рождения, наш Андрей Шевченко! Спасибо за твою силу и любовь, несмотря на все испытания жизни».

Напомним, Андрей и Кристен поженились в 2004 году и вместе воспитывают четырех детей.