ФОТО. Как жена Андрея Шевченко поздравила мужа с днем рождения
Кристен Пазик подобрала самые теплые слова
Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко 29 сентября отметил свой 49-й день рождения.
Звезда киевского «Динамо», итальянского «Милана» и действующий президент УАФ получил множество поздравлений, но самые теплые слова прозвучали от его жены – американской модели Кристен Пазик.
Она опубликовала совместное фото с именинником и написала: «С днем рождения, наш Андрей Шевченко! Спасибо за твою силу и любовь, несмотря на все испытания жизни».
Напомним, Андрей и Кристен поженились в 2004 году и вместе воспитывают четырех детей.
