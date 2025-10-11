Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе

Наставник сборной Украины Сергей Ребров принял решение покинуть команду.

По информации греческого издания Gazzetta.gr, Ребров получил предложение от «Панатинаикоса», однако тренер столкнулся с трудностями – против его ухода выступил президент УАФ и другое руководство ассоциации. Ребров нашел выход из ситуации – он хочет заручиться поддержкой украинских политиков, которые должны повлиять на смену его места работы.

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.