Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Челси определились с будущим Марески после неудач
Англия
29 сентября 2025, 01:44 | Обновлено 29 сентября 2025, 01:58
У Челси определились с будущим Марески после неудач

Главный тренер продолжит работать с командой до конца сезона

У Челси определились с будущим Марески после неудач
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский специалист Энцо Мареска продолжит работать с лондонским «Челси», несмотря на отсутствие желаемого результата.

После шести туров «Челси» имеет в своем активе 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения.

Владельцы клуба сообщили, что Мареска пользуется стопроцентной поддержкой и точно останется в должности до конца сезона. Также руководство объяснило, что нужно учитывать не только результаты команды, но и внутренние проблемы, в том числе травмы.

Слухи о возможной отставке Марески начали появляться в английских СМИ после поражения команды в домашней игре с Брайтоном (1:3).

Итальянец возглавил «Челси» в прошлом сезоне и сейчас справляется со своей работой.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед не рассматривает возможность сменить главного тренера посреди сезона.

Александр Сильченко
