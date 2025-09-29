У Челси определились с будущим Марески после неудач
Главный тренер продолжит работать с командой до конца сезона
Итальянский специалист Энцо Мареска продолжит работать с лондонским «Челси», несмотря на отсутствие желаемого результата.
После шести туров «Челси» имеет в своем активе 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения.
Владельцы клуба сообщили, что Мареска пользуется стопроцентной поддержкой и точно останется в должности до конца сезона. Также руководство объяснило, что нужно учитывать не только результаты команды, но и внутренние проблемы, в том числе травмы.
Слухи о возможной отставке Марески начали появляться в английских СМИ после поражения команды в домашней игре с Брайтоном (1:3).
Итальянец возглавил «Челси» в прошлом сезоне и сейчас справляется со своей работой.
Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед не рассматривает возможность сменить главного тренера посреди сезона.
