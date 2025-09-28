ВИДЕО. Как Шахтер после отличной комбинации вновь забил Руху
Педриньо поразил пустые ворота львовской команды
Донецкий «Шахтер» благодаря голу Педриньо увеличил свое преимущество в счете в игре с «Рухом».
Спустя 4 минуты после гола Луки Мейреллиша «горняки» отличились вновь – команда Арды Турана в 2 передачи отыграла всю оборону хозяев поля, после чего Педриньо забил уже в пустые ворота. Счет на табло – 0:2.
Для Педриньо это второй гол в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги.
