Донецкий «Шахтер» благодаря голу Педриньо увеличил свое преимущество в счете в игре с «Рухом».

Спустя 4 минуты после гола Луки Мейреллиша «горняки» отличились вновь – команда Арды Турана в 2 передачи отыграла всю оборону хозяев поля, после чего Педриньо забил уже в пустые ворота. Счет на табло – 0:2.

Для Педриньо это второй гол в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги.

❗️ ВИДЕО. Как Шахтер после отличной комбинации вновь забил Руху