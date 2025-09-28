Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Шахтер после отличной комбинации вновь забил Руху
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 18:49 |
586
0

ВИДЕО. Как Шахтер после отличной комбинации вновь забил Руху

Педриньо поразил пустые ворота львовской команды

28 сентября 2025, 18:49 |
586
0
ВИДЕО. Как Шахтер после отличной комбинации вновь забил Руху
ФК Шахтер. Педриньо

Донецкий «Шахтер» благодаря голу Педриньо увеличил свое преимущество в счете в игре с «Рухом».

Спустя 4 минуты после гола Луки Мейреллиша «горняки» отличились вновь – команда Арды Турана в 2 передачи отыграла всю оборону хозяев поля, после чего Педриньо забил уже в пустые ворота. Счет на табло – 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Педриньо это второй гол в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги.

❗️ ВИДЕО. Как Шахтер после отличной комбинации вновь забил Руху

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «В ледяную воду нас окунули»
ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Педриньо оформил дубль в ворота Руха
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Шахтер Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28 сентября 2025, 16:00 17
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» впервые в сезоне могут обогнать «Динамо»

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27 сентября 2025, 22:41 9
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером

Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28.09.2025, 07:05
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Коуч Кривбаса: «У нас просто украли победу над ЛНЗ»
Футбол | 28.09.2025, 18:43
Коуч Кривбаса: «У нас просто украли победу над ЛНЗ»
Коуч Кривбаса: «У нас просто украли победу над ЛНЗ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 2
Бокс
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 5
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем