  Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Кривбасс
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 11:55
Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Кривбасс

Поединок седьмого тура начнется в 13:00

УПЛ

В воскресенье, 28 сентября, в седьмом туре Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».

Местом проведения встречи станет стадион «Черкассы Арена» в одноименном городе Черкассы. Главным арбитром матча будет Клим Заброда.

Поединок начнется днем – в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Кривбасс»

