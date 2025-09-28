Украина. Премьер лига28 сентября 2025, 11:55 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:56
91
0
Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Кривбасс
Поединок седьмого тура начнется в 13:00
В воскресенье, 28 сентября, в седьмом туре Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».
Местом проведения встречи станет стадион «Черкассы Арена» в одноименном городе Черкассы. Главным арбитром матча будет Клим Заброда.
Поединок начнется днем – в 13:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Кривбасс»
