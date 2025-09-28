Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Кривбасс

В воскресенье, 28 сентября, в седьмом туре Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».

Местом проведения встречи станет стадион «Черкассы Арена» в одноименном городе Черкассы. Главным арбитром матча будет Клим Заброда.

Поединок начнется днем – в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Кривбасс»