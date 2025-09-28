Лидер Динамо отреагировал на провал Моргуна в матче против Карпат в УПЛ
Александр Караваев поддержал молодого голкипера киевлян
Киевское Динамо в очередной раз потеряло очки в матче Украинской Премьер-лиги. Бело-синие сыграли вничью со львовскими Карпатами в седьмом туре национального первенства, пропустив гол на 90+4.
После матча журналистами пообщались ключевой игрок Динамо Александр Караваев, поддержавший молодого голкипера киевлян Валентина Моргуна:
- Есть ли вина вашего вратаря Моргуна в пропущенных мячах?
– Можно многое говорить, но побеждаем, проигрываем и играем вничью мы все вместе. Поэтому это были ошибки всей команды, приведшие к такому счету. Если мы не завоевали три очка, виновата вся команда, – сказал Александр.
В нынешнем сезоне Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского в третий раз подряд теряют очки, сыграв вничью с Оболонью (2:2), Александрией (2:2) и Карпатами (3:3)
