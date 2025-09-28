Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший хавбек Ливерпуля: «Зинченко – очень умный игрок»
Англия
28 сентября 2025, 02:01 |
119
1

Бывший хавбек Ливерпуля: «Зинченко – очень умный игрок»

Чарли Адам похвалил украинского полузащитника

28 сентября 2025, 02:01 |
119
1 Comments
Бывший хавбек Ливерпуля: «Зинченко – очень умный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший игрок «Ливерпуля» Чарли Адам расхвалил украинского защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко за действия в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (0:1).

«Александр Зинченко сейчас пытается разгонять атаки. Он очень умный футболист. Он многому научился у Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы», – сказал бывший футболист в эфире BBC Radio 5 Sports Extra.

Адам выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2012 год. Он сыграл за клуб 37 матчей и забил 2 гола. На его счету 26 встреч в составе сборной Шотландии.

По теме:
Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1. Разминка перед Динамо. Видео голов
Манчестер Сити – Бернли – 5:1. Самоуничтожение от аутсайдера. Видео голов
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
Чарли Адам Александр Зинченко Ливерпуль Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
Футбол | 28 сентября 2025, 02:48 0
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ

Илья коротко ответил на вопросы журналистов после матча шестого тура Лиги 1 с Осером

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Футбол | 27.09.2025, 19:22
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27.09.2025, 21:00
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forvard001
Звичайно розумний, накуй в футбол грати,краще гріти банку і отримувати шалені бабки
Ответить
0
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 201
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем