Бывший хавбек Ливерпуля: «Зинченко – очень умный игрок»
Чарли Адам похвалил украинского полузащитника
Бывший игрок «Ливерпуля» Чарли Адам расхвалил украинского защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко за действия в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (0:1).
«Александр Зинченко сейчас пытается разгонять атаки. Он очень умный футболист. Он многому научился у Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы», – сказал бывший футболист в эфире BBC Radio 5 Sports Extra.
Адам выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2012 год. Он сыграл за клуб 37 матчей и забил 2 гола. На его счету 26 встреч в составе сборной Шотландии.
