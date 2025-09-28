Жозе МОУРИНЬО: «Судаков испытывал трудности, это не та Бенфика»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата Португалии с «Жил Висенте» (2:1).

«В целом, это не та «Бенфика», которую мы хотим видеть – ни я, ни игроки, ни кто-либо другой. Нам пришлось приложить много усилий, самоотверженности, самопожертвования, и я бы даже сказал – жертв, ведь команда истощена.

Два матча подряд в течение двух дней изматывают. «Жил Висенте» – отличная команда, у них была целая неделя на подготовку к матчу. Они могли отработать различные детали и стандартные положения, чего у нас не было времени сделать.

На нас – колоссальное давление, некоторым игрокам очень тяжело. Качество игры было ненадлежащим, игроки были измотаны, но мы продемонстрировали характер. Судаков? Он испытывал трудности», – цитирует тренера «Бенфики» Tribuna Expresso.