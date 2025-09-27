Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Чемпионов бьют во Львове. Карпаты забили два гола в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 18:35
За львовян отличились Пабло Альварес и Бруниньо

ФК Карпаты

В субботу, 27 сентября, во Львове проходит матч седьмого тура чемпионата Украины, где «Карпаты» принимают киевское «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Украина» и началась в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Львы» неожиданно повели в счете 2:0, чем шокировали подопечных Шовковского. На 24-й минуте забил Пабло Альварес. Через три минуты мяч в сетку Нещерета отправил Бруниньо.

В прошлом сезоне в УПЛ «Динамо» удалось дважды победить «Карпаты» – 3:1 и 2:0.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Бруниньо Пабло Альварес
Don't push the horses
Чемпіони фальшиві. Раз в п'ять років і диряво стріляє 
