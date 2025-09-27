В субботу, 27 сентября, во Львове проходит матч седьмого тура чемпионата Украины, где «Карпаты» принимают киевское «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Украина» и началась в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Львы» неожиданно повели в счете 2:0, чем шокировали подопечных Шовковского. На 24-й минуте забил Пабло Альварес. Через три минуты мяч в сетку Нещерета отправил Бруниньо.

В прошлом сезоне в УПЛ «Динамо» удалось дважды победить «Карпаты» – 3:1 и 2:0.

ВИДЕО. Чемпионов бьют во Львове. Карпаты забили два гола в ворота Динамо