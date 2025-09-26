Месси трогательно отреагировал на решение Бускетса завершить карьеру

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на решение испанского полузащитника Серхио Бускетса завершить карьеру в конце 2025 года:

«Вместе почти с самого начала и до конца... Это было большой честью наслаждаться твоим футболом, Буси. И у нас еще осталось немного времени».

Лионель Месси и Серхио Бускетс провели более 10 сезонов вместе в составе академии и первой команды каталонской «Барселоны», а также вместе в 2023 году присоединились к «Интер Майами», цвета которого защищают и по сей день.