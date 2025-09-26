Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нужны голы. Рома столкнулась с проблемами из-за Довбика и Фергюсона
Италия
26 сентября 2025, 21:05
Нужны голы. Рома столкнулась с проблемами из-за Довбика и Фергюсона

Украинско-ирландский дуэт идет без забитых мячей в нынешнем сезоне

26 сентября 2025, 21:05 |
Нужны голы. Рома столкнулась с проблемами из-за Довбика и Фергюсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» столкнулась с проблемами из-за неубедительной игры своих форвардов – Артема Довбика и Эвана Фергюсона. Об этом сообщает Voce Giallorossa.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини недоволен плохой реализацией в атаке и отсутствием забитых мячей. Форвард сборной Украины после четырех сыгранных матчей не сумел отличиться ни одним результативным действием, ирландец провел пять игр, но также идет без голов.

В Италии считают, что на данном этапе голевая засуха Довбика и Фергюсона незаметна, однако защитники и полузащитники римской команды не могут забивать постоянно.

«Роме» нужны голы. Очень нужны. Римский клуб играет в чемпионате и Лиге Европы без помощи от своих нападающих. Пока об этом заботятся защитники, однако в долгосрочной перспективе Фергюсону и Довбику необходимо забивать.

Стабильность в результатах позволяет спокойно работать на данный момент, и это немаловажная деталь. Но, Фергюсон и Довбик пока разочаровывают, и, что, пожалуй, ещё более тревожно, у них вообще не было опасных моментов в последних поедтинках.

Более того, официальные результаты «Ромы» говорят сами за себя. Их оборона невероятно сильная, а атака нуждается в изменениях: два пропущенных и пять забитых мячей в пяти матчах. Ноль голов от ирландско-украинского дуэта. Переломный момент необходим уже сейчас», – сообщили в Италии.

По теме:
«Для меня он – провал». В Италии раскритиковали Довбика
Капелло назвал двух лучших футбольных тренеров Италии
УЕФА намерен серьезно наказать Рому после матча в Лиге Европы
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Эван Фергюсон Джан Пьеро Гасперини
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
Комментарии
