Нужны голы. Рома столкнулась с проблемами из-за Довбика и Фергюсона
Украинско-ирландский дуэт идет без забитых мячей в нынешнем сезоне
Итальянская «Рома» столкнулась с проблемами из-за неубедительной игры своих форвардов – Артема Довбика и Эвана Фергюсона. Об этом сообщает Voce Giallorossa.
Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини недоволен плохой реализацией в атаке и отсутствием забитых мячей. Форвард сборной Украины после четырех сыгранных матчей не сумел отличиться ни одним результативным действием, ирландец провел пять игр, но также идет без голов.
В Италии считают, что на данном этапе голевая засуха Довбика и Фергюсона незаметна, однако защитники и полузащитники римской команды не могут забивать постоянно.
«Роме» нужны голы. Очень нужны. Римский клуб играет в чемпионате и Лиге Европы без помощи от своих нападающих. Пока об этом заботятся защитники, однако в долгосрочной перспективе Фергюсону и Довбику необходимо забивать.
Стабильность в результатах позволяет спокойно работать на данный момент, и это немаловажная деталь. Но, Фергюсон и Довбик пока разочаровывают, и, что, пожалуй, ещё более тревожно, у них вообще не было опасных моментов в последних поедтинках.
Более того, официальные результаты «Ромы» говорят сами за себя. Их оборона невероятно сильная, а атака нуждается в изменениях: два пропущенных и пять забитых мячей в пяти матчах. Ноль голов от ирландско-украинского дуэта. Переломный момент необходим уже сейчас», – сообщили в Италии.
